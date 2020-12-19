تعادل بني عبيد مع كفر الشيخ في دوري القسم الثاني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
تعادل بني عبيد مع كفر الشيخ بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

بدأ بنى عبيد اللقاء بتشكيل مكون من : أحمد حسن ، رجب عبدالتواب ، أبوبكر سيلا ، محمد أمين ، محند ؤمزى ، أحمد دره ، خالد مايز ، أحمد يوسف ، صبرى حسن ، هشام أبوبكر ، بسام وحيد.

فيما بدأ كفرالشيخ بتشكيل مكون : محمد فتحى ، أحمد فوزى ، عادل عبدالفتاح ، أحمد عبدالمنعم ، إبراهيم السعيد ، أحمد جمعه، أحمد إسماعيل ، هادى رياض ، نادر فؤاد ، محمود فتحى ، عبدالمنعم عبدالبصير.

لم ينجح لاعبو بنى عبيد فى تحقيق أولى الإنتصارات بعدما سقط الفريق فى فخ التعادل الثالث هذا الموسم حيث غابت الفاعلية الهجومية أمام كفر الشيخ والذى كانت فرصه أخطر على مرمى أصحاب الضيافة وكان قريبا من الفوز لولا براعة مدافعى بنى عبيد أمام مرماهم.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من : محمد عبدالحميد "حكم ساحة" ، محمد متبولى "مساعد أول" ، أحمد طارق "مساعد ثانى" ، تامر خميس "حكم رابع" ، راقب المباراة رضا حجازى عن لجنة الحكام ، جمال محمد موسى مراقب عن لجنة المسابقات.

بتلك النتيجة يحصد كلا الفريقين نقطة تضاف لرصيده ليصبح رصيدهما 3 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعتين

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ 37 دقيقة

زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يسجل هدفين في انتصار ليفربول الكاسح على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

منذ 37 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ 38 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان