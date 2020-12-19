تعادل بني عبيد مع كفر الشيخ في دوري القسم الثاني



فيما بدأ كفرالشيخ بتشكيل مكون : محمد فتحى ، أحمد فوزى ، عادل عبدالفتاح ، أحمد عبدالمنعم ، إبراهيم السعيد ، أحمد جمعه، أحمد إسماعيل ، هادى رياض ، نادر فؤاد ، محمود فتحى ، عبدالمنعم عبدالبصير.



لم ينجح لاعبو بنى عبيد فى تحقيق أولى الإنتصارات بعدما سقط الفريق فى فخ التعادل الثالث هذا الموسم حيث غابت الفاعلية الهجومية أمام كفر الشيخ والذى كانت فرصه أخطر على مرمى أصحاب الضيافة وكان قريبا من الفوز لولا براعة مدافعى بنى عبيد أمام مرماهم.



أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من : محمد عبدالحميد "حكم ساحة" ، محمد متبولى "مساعد أول" ، أحمد طارق "مساعد ثانى" ، تامر خميس "حكم رابع" ، راقب المباراة رضا حجازى عن لجنة الحكام ، جمال محمد موسى مراقب عن لجنة المسابقات.



بتلك النتيجة يحصد كلا الفريقين نقطة تضاف لرصيده ليصبح رصيدهما 3 نقاط.



تعادل بني عبيد مع كفر الشيخ بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.بدأ بنى عبيد اللقاء بتشكيل مكون من : أحمد حسن ، رجب عبدالتواب ، أبوبكر سيلا ، محمد أمين ، محند ؤمزى ، أحمد دره ، خالد مايز ، أحمد يوسف ، صبرى حسن ، هشام أبوبكر ، بسام وحيد.