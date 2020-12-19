أحمد زاهر يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل "اللي ملهوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشف الفنان أحمد زاهر عن حقيقة مشاركته في مسبسل "اللي ملوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.


وفي لقاء خاص في برنامج ET بالعربي قال أحمد زاهر:" لم أترشح من قبل ولم أعترض على شئ، ولم أرفض شئ ولم اقبل شئ أيضاً، لمسسل "اللي ملوش كبير" " .

يذكر ان آخر أعمال زاهر بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
 
وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
 
وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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