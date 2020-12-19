نشرة حوادث "الفجر".. قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:


قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

قررت منذ قليل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 2 يناير المقبل للمرافعة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


ننشر أسباب الحكم على "ممدوح حمزة"

أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، حيثيات الحكم فى القضية رقم 448 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل، والمقيدة برقم 2 لسنة 2017 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها ممدوح حمزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


16 يناير.. نظر دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة للبرلمان

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إحالة اتفاق المبادئ الموثقة بين مصر وأثيوبيا والسودان في اتفاقية سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور لجلسة ١٦ يناير المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


قروض بدون ضمانات".. سقوط عصابة النصب التليفوني بالبدرشين

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، لزعمه توفير قروض بدون ضمانات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


مجلس الدولة يجدد الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من كورونا داخل القاعات وساحات المحاكم


شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة اليوم السبت،انتظام في العمل، داخل محاكم مجلس الدولة بكافة الافرع علي مستوي الجمهورية، مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول فلم يسمح للدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه للمخالف، وذلك بناء علي تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



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