تعليم قنا: عمل مجموعات التقوية بالمدارس والانتهاء من استمارات الشهادة الإعدادية قبل 26 ديسمبر







واضاف خالد، أن المدارس تتولى تجميع الاستمارات المطبوعة وإعداد نماذج (12 د) في موعد غايته 10 يناير بالنسبة للطلاب المنتظمين و15 يناير للطلاب الراغبين في تحسين مجموع الشهادة الاعدادية والذين لم يتقدموا إلى أي مدرسة ثانوي عام أو فني.







جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بقاعة المديرية بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية ومديري عموم التعليم الفني والشئون التنفيذية والشئون المالية والإدارية ومديري عموم الإدارات التعليمية ومديري الشئون القانونية والمكتب الفني وشئون الطلاب والاحصاء والعلاقات العامة ولجنة النظام والمراقبة.



كما تناول الاجتماع آلية عمل مجموعات التقوية بالمدارس وحصر القاعات التي تستغل في ذلك وتكليف التوجيه المالي بمراجعة نسب الرسوم المحصلة وحصة كل جهة.

اكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تكليف مديري الادارات بالتنسيق مع قاعات المدارس الثانوية المجهزة بخدمة الانترنت بالإدارات لاستيفاء بيانات الاستمارة الإليكترونية لطلاب الشهادة الاعدادية في حال تعذر التقديم من خلال المدرسة، مشددًا على إنهاء ذلك قبل 26ديسمبر وهو الموعد المقرر من قبل الوزارة.