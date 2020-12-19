خادم الحرمين الشريفين يعزي حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله الشرقي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون".