شيرين عبد الوهاب تظهر عقب خسارة كبيرة لوزنها على مواقع التواصل الاجتماعي

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شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبد الوهاب" في الصورة عقب خسارة كبيرة لوزنها بعد غياب طال لمدة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي وانبهر الجمهور بمظهرها المتألق.



يذكر أن شيرين عبد الوهاب قد لاحقتها شائعات اتفصالها عن زوجها، ولكن دائما ما ترد على تلك الشائعات بمشاركتها صورة تجمعها به.