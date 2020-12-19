محافظ قنا: نعطي أهمية كبرى للصناعات الوطنية

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تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا مصنع الغزل والنسيج بمدينة قنا للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية به، رافقه خلال الجولة المهندس محمود عبادي مدير المصنع والنائبان مبارك عامر ومحمد الجبلاوي عضوي مجلس النواب والنائب أحمد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.







تابع الداودي خلال زيارته مراحل الإنتاج المختلفة بالمصنع حيث تفقد أقسام (التفتيح والتنظيف – الكرد – السحب والبرم- الغزل النهائي – التدوير - الذوي – التعبئة)، مشيرا إلى أن مصنع غزل قنا هو أحد المصانع التابعة لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ومقام علي مساحة 67 فدان وتبلغ قدرته الإنتاجية 2 طن يوميا حيث يعمل المصنع بنظام الثلاث ورديات علي مدار 24 ساعة.







وأشاد المحافظ بجودة المنتجات التي ينتجها المصنع،مؤكدا علي أهمية تطوير منظومة العمل داخل المصنع للحفاظ على هذه الصناعة وتنميتها ورفع معدلات الإنتاج بها من خلال الدعم بالمعدات والآلات الحديثة وحسن استغلال كافة الإمكانيات المتاحة، لافتا الي ان الدولة تعطي أهمية كبرى للصناعات الوطنية كونها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.



