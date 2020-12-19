أجهزة الأمن تكشف ملابسات وجود كيان وهمي للنصب على المواطنين بالعجوزة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود كيان بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية تمكنهم من العمل بجهات مختلفة.

على خلفية ما تم تداوله بشأن وجود كيان بدون ترخيص يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية، وتمكنهم من العمل بجهات وهيئات مختلفة بمقابل مبلغ مالى للعضوية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وتبين وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بذات إسم الكيان المشار إليه، كائن بدائر قسم شرطة العجوزة شمال الجيزة وأن نشاطه يقتصر على تنظيم المؤتمرات وتأجير قاعات التدريب وإعطاء دورات تدريبية فقط، وبإستدعاء (صاحبة ومديرة الأكاديمية) حضر عنها (محامى) وكيلًا عنها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بعدم تلقيهم مبالغ مالية نظير إستخراج العضويات لطالبى الدورات، وأنها قاصرة فقط على الموظفين والعاملين بالكيان، والذى ليس له أى نشاط سوى إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بقصد الترويج في إطار التمهيد لإجراءات إفتتاحه ولحين الإنتهاء من إجراءات التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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