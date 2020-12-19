فوز الأوليمبى وفاركو وأبو قير ودكرنس بدورى القسم الثاني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى عن فوز فريق أبو قير على فريق الجزيرة المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم أبو قير بهدفين نظيفين سجلها نصر رمضان وكارفالا واضاف نصر رمضان الهدف الثالث لأبو قير والثاني له من ضربه جزاء في الدقيقة 23 من الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء سجل الجزيرة هدفه الوحيد.

وفاز دكرنس على بيلا بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها سعد جمال هدفين. ومحمد فوزي

وفاز فاركو على فريق المنصورة بهدفين دون رد سجلها على بهيج في الشوط الأول واضاف انطو نى لوكوسا في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

فاز فريق الأوليمبى على الرجاء بهدف دون رد سجله عبد الله الرويني في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

فاز فريق سبورتنج على فريق دمنهور بهدف نظيف سجله زياره الصاعقه في الشوط الأول.

وتعادل فريق المالية مع فريق حرس الحدود بهدف لمثله تقدم المالية بهدف مصطفى جمعه في الدقيقة 9 من الشوط الأول وتعادل أحمد فليكس في الدقيقة 8 من الشوط الثاني.

تعادل فريق الحمام مع فريق بلدية المحلة بدون أهداف كما تعادل بنى عبيد مع فريق كفر الشيخ بدون أهداف.


ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 10 نقاط
2- حرس الحدود 8 نقاط
3- سبورتنج 8 نقاط
4- الأوليمبى 8 نقاط
5- البلدية 7 نقاط
6- فاركو 5 نقاط
7- دكرنس 5 نقاط
8-المنصورة 5 نقاط
9-الجزيزة 3 نقاط
10- المالية 3 نقاط
11- كفر الشيخ 3 نقاط
12- بنى عبيد 3 نقاط
13- بيلا نقطتين
14- دمنهور نقطتين
15- الحمام نقطتين
16- الرجاء نقطة

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