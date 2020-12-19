محافظ القليوبية يتفقد اصطفاف المعدات تمهيدًا للتدريب العملي صقر 72

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، اصطفاف معدات مجالس المدن والأحياء، وذلك في إطار استعدادت محافظة القليوبية لتنفيذ التدريب العملي صقر 72 لمجابهة الأزمات والكوارث.



ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتمهيد أرض الاصطفاف والمقرر تنفيذه داخل ارض كلية التربية الرياضية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، كما تفقد المحافظ معسكر الإيواء والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي، بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، وذلك بحضور مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،

حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي لوضع مخطط تفصيلي لاصطفاف المعدات داخل أرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجيستية.



والجدير بالذكر أن عملية المحاكاة تأتي ضمن خطة محافظة القليوبية لإدارة الأزمات والكوارث، حيث سيجرى تنفيذ معسكر إيواء للمتضررين نتيجة حدوث هزة أرضية مع توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لمدة 3 أيام لعدد 220 متضرر، وسيتم الاستفادة من هذه المحاكاة في تلافى أي سلبيات في حالة وقوع كوارث حقيقية.