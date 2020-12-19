تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها







واشار الوكيل إلى عزم المديرية تنظيم احتفالية يوم الأحد 27 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالاستعانة بأصحاب المواهب من طلاب المدارس والذي احرزوا مراكز متقدمة في مسابقات الاذاعة المدرسية، والالقاء وعرض فيلم قصير يوضح التكريمات المختلفة التي نالها الطلاب بالإدارات التعليمية اعتبارا من بداية عام 2020.

استعرض الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في حضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية واعضاء المكتب الفني والاعلام الالكتروني، بنود استمارات التقييم لأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم ومدرسة وموقف الخطة الموضوعة ومعدلات الانجاز بها.