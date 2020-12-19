تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
استعرض الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في حضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية واعضاء المكتب الفني والاعلام الالكتروني، بنود استمارات التقييم لأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم ومدرسة وموقف الخطة الموضوعة ومعدلات الانجاز بها.


واشار الوكيل إلى عزم المديرية تنظيم احتفالية يوم الأحد 27 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالاستعانة بأصحاب المواهب من طلاب المدارس والذي احرزوا مراكز متقدمة في مسابقات الاذاعة المدرسية، والالقاء وعرض فيلم قصير يوضح التكريمات المختلفة التي نالها الطلاب بالإدارات التعليمية اعتبارا من بداية عام 2020.
تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها
تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها
تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها
تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها
تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها
تعليم قنا ينظم احتفالية لـ"اللغة العربية" للمشاركة باليوم العالمى لها

أخبار تهمك

أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ 40 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صلاح يسجل هدفين في انتصار ليفربول الكاسح على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

منذ 40 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان