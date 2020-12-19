"بالورود".. مصر تستقبل أول فوج سياحي سلوفاكي يصل للغردقة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة، بالورود، اليوم السبت، أول وفد سياحي من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يصل إلى مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وزعوا عليهم الهدايا التذكارية.

وكان مطار الغردقة الدولي قد استقبل أول رحلة طيران قادمة من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا على متنها ١٣٠ راكب، وذلك بعد توقف دام قرابة ال 10 أشهر.

وتعد هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا لاستعادة الحركة السياحية السلوفاكية الوافدة الي مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويأتي استقبال مدينة الغردقة لهذه الرحلة استمراراً لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.

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