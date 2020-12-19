الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في مركز المهاجم الصريح خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

الزمالك يستهدف التعاقد مع والتر بواليا 

فتح مسؤولو الزمالك خطوط إتصال مع إدارة الجونة بشأن التعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الساحلي في الميركاتو الشتوي.

ويبحث مسؤولو القلعة البيضاء تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضم والتا بواليا لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد مهاجم الأبيض في الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك كان قد تلقى عدة عروض الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض للإحتراف الخارجي عبر بوابة الدوري التركي.

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