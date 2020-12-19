تعرف على حقيقة إصابة عائلة محمود ياسين بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت عائلة الفنان الراحل محمود ياسين الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إصابة حفيده بفيروس كورونا بالتزامن مع حفل التأبين المقرر إقامته اليوم.

وتوقع البعض إصابة العائلة بأكملها بفيروس كورونا، ولكن هذه مجرد شائعات حيث أن رانيا فريد شوقي لم تصاب بكورونا وزوجة الراحل محمود ياسين أيضا الفنانة شهيرة.

وكتب حفيد محمود ياسين قائلا: "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله على كل حاجة".

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