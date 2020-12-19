محافظ المنيا: استقبال 152 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

محافظ المنيا: استقبال 152 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء
السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:16 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت حتى الأن، 152 الف و369 طلب، مؤكدا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث من المقرر ان يكون نهاية ديسمبر هو اخر موعد للتقديم.
وأشاد المحافظ، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.
وعلى جانب اخر قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، تطوير ( 3 ) مشروعات ضمن تطوير المناطق العشوائية، من خلال إنشاء ( 48 ) عمارة باجمالي ( 1032 ) وحدة سكنية و( 192 ) وحدة تجارية بإجمالي تكلفة 194.5 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم لعدد من، الاعمال الخدمية الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، حيث يجري حاليا أعمال إنشاء مسجد الصحابة، والمقام على مساحة 400 متر مربع لأهالي مدينة العمال وروضة محفوظ.
رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ بالكامل بإجمالي تكلفة ( 102 ) مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة أبو هلال وإعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحى ورصف وإنارة) بإجمالي تكلفة ( 15.5 ) مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا بإجمالي تكلفة ( 77 ) مليون جنيه.
وتابع المحافظ خلال جولته اللمسات النهائية للمشروع، والذي يهدف الى توفير السكن الامن بديلا للمناطق غير الامنة بالمحافظة ويعد من مشاريع صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظة، وضمن خطة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.
وأشاد المحافظ، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.
وعلى جانب اخر قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، تطوير ( 3 ) مشروعات ضمن تطوير المناطق العشوائية، من خلال إنشاء ( 48 ) عمارة باجمالي ( 1032 ) وحدة سكنية و( 192 ) وحدة تجارية بإجمالي تكلفة 194.5 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم لعدد من، الاعمال الخدمية الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، حيث يجري حاليا أعمال إنشاء مسجد الصحابة، والمقام على مساحة 400 متر مربع لأهالي مدينة العمال وروضة محفوظ.
رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ بالكامل بإجمالي تكلفة ( 102 ) مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة أبو هلال وإعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحى ورصف وإنارة) بإجمالي تكلفة ( 15.5 ) مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا بإجمالي تكلفة ( 77 ) مليون جنيه.
وتابع المحافظ خلال جولته اللمسات النهائية للمشروع، والذي يهدف الى توفير السكن الامن بديلا للمناطق غير الامنة بالمحافظة ويعد من مشاريع صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظة، وضمن خطة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.