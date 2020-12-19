وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المركز الرئيسي لمؤسسة "الدواء للجميع" الخيرية

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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، المركز الرئيسي لمؤسسة الدواء للجميع الخيرية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، والتي تهدف لتوفير الدواء والاجهزة الطبية المنزلية للمرضى غير القادرين من خلال منظومة متكاملة تبدأ باستقبال الأدوية المنزلية المهدرة من المتبرعين وفرزها والتأكد من سلامتها وإعادة توزيعها على المرضى المحتاجين مجانا بعد العرض على اللجنة الطبية، وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بمبادرات المؤسسة التي تركز على الصحة والفقر وجودة الحياة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد وليس مادي فقط.



وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" التابع للوزارة وصل فيه عدد المسجلين ٣.٦ مليون اسرة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الأسر التي من بينهم حالات مرضية تستحق الرعاية.



وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن دعمها لنشاط المؤسسة الذي يركز على المرضى غير القادرين، مؤكدة ترحيبها بتعزيز آفاق التعاون من خلال توفير أجهزة علاج السدة الرئوية للمؤسسة، فضلا عن المشاركة في حملات المؤسسة خلال عام ٢٠٢١ عبر جمعية الهلال الأحمر المصري والتي يمكن أن تساهم في توزيع الأدوية.



كما أعربت القباج عن تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسة من خلال توفير الاجهزة التعويضية لتوزيعها على ذوي الاحتياجات غير القادرين، مؤكدة أن تحقق المؤسسة من الجودة وآليات عملها يعكس قدرة المؤسسة كنموذج مشرف يحتذى به.



وتفقدت الوزيرة مقر المؤسسة، كما استعرض الدكتور وليد شوقي رئيس مجلس أمناء المؤسسة آليات العمل واستقبال الأدوية والمستلزمات الطبية المنزلية وفرزها وأساليب توزيعها على المرضى بعد تقديم الاوراق الثبوتية للمرض كما يتم اجراء بحث حالة اجتماعية للتأكد من عدم قدرة المريض على عدم دفع ثمن الدواء.



كما شهدت الوزيرة فيلما تسجيليا عن المؤسسة تحت شعار "معا نوفر الدواء للجميع" وهدف تأسيسها وسبل تقديمها الدعم من الدواء للمرضى غير القادرين وكيفية الاستفادة من الادوية المهدرة في المنازل، حيث نجحت المؤسسة في توفير ٥٠ نقطة تجميع دواء ثابتة من خلال صناديق الدواء للجميع بالصيدليات الكبرى والنوادي، كما تتضمن برامج المؤسسة برنامج "اكفل طفل مريض". وبرنامج "اكفل مريض السدة الرئوية".