عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل أيام من مباراة جازيلي التشادي لحساب لقاءات دور الأثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ورفض ملعب إستاد الكلية الحربية إستضافة مباراة الزمالك ونظيره التشادي المقرر لها يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.


وتلقى الزمالك خطابا رسميا، يفيد بوجود إصلاحات في ملعب الكلية الحربية، في هذا التوقيت، وهو ما يمنعه من استضافة المباراة.


وبناءً على ذلك، طلب مجلس إدارة النادي الأبيض، خوض مواجهة جازيلي باستاد بتروسبورت، وينتظر الموافقة الأمنية، قبل إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا بالملعب المستضيف.

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