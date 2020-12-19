بتروسبورت يرد على طلب الزمالك بشأن مباراة الغزالة التشادي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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طلب مجلس إدارة نادي الزمالك ، نقل مباراة الفريق الكروي الأول أمام الغزالة التشادي في اللقاء التي يجمع بينهم في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الزمالك الحصول على الموافقة الأمنية، لمخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بنقل اللقاء بشكل رسمي، بعدما رفض مسئولي ملعب الكلية الحربية استضافة اللقاء لوجود أعمال صيانة.

وفي نفس السياق، رد مسئولي ملعب بترو سبورت على خطاب الزمالك، بأن هناك لقاء يوم الأربعاء المقبل بين أهلى بني غازي والترجي التونسي الساعة السادسة مساءا.

ويستضيف الزمالك ، فريق بطل تشاد يوم ٢٣ ديسمبر الجاري، واجرى الاتحاظ الافريقي تعديلا بشأن حكام المباراة ،بسبب فيروس كورونا حيث حرص كاف على تعيين طبيب مرافق للطاقم وهو المصري هاني الشاهيدي.

ويتكون الطاقم الكونغولي من جين ندالا حكم ساحة ودادي دياسيوا وسفاري أوليفر حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع والتنزاني أحمد مجوي مراقب المباراة.

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