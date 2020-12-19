نهاية كورونا اقتربت.. تصريحات مبشرة من الصحة العالمية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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أطلقت منظمة الصحة العالمية، عدة تصريحات مبشرة بشأن وضع فيروس كورونا في العالم، لعل أحدثها أن نهاية الوباء قد اقتربت، مع ضرورة أخذ الاحتياط والحذر.

ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية المبشرة بشأن فيروس كورونا المستجد في العالم.

نهاية كورونا اقتربت

لعل وضع فيروس كورونا في العالم، الشغل الشاغل للجميع، لتطلق منظمة الصحة العالمية تصريحات مبشرة، على لسان الدكتور تيدروس أدهانوم، الذي أكد، أن نهاية الجائحة، باتت وشيكة، محذرًا في الوقت نفسه من التخلى عن الحذر.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر تويتر:"هذا هو الوقت المناسب للشعور بالارتياح لأن نهاية جائحة كوفيد 19 باتت وشيكة، ولكن مع الحرص على ألا نتخلى عن حذرنا".

توزيع اللقاحات أبريل القادم

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع اللقاحات في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل 2021م.

وتابعت أنه سيتم تسليم اللقاحات من خلال "كوفيكس" المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد (كوفيد- 19) في جميع أنحاء العالم.

نقص الوصول للقاحات له أضرار 

وفي هذا الصدد، أوضحت الصحة العالمية، أن نقص الوصول للقاحات خلال الجائحة، له أضرار اقتصادية كبيرة، ويعرض عقودا من التقدم في الدول للخطر، مشيرة إلى أن الحلول والوصول المنصف للقاحات مفيد للجميع، ويحقق فوائد اقتصادية كبيرة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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