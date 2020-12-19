حمو بيكا: "الفلوس مش كل حاجة"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحدث حمو بيكا، مطرب المهرجانات وفتح قلبه لبرنامج جر شكل مع المذيعة شروق العبد وحصريات لأول مرة علي راديو" فالسكة" في برنامج "جر شكل" والذي يذاع الثامنة مساء .


ويبدأ اللقاء بالمطرب حمو بأول فقرة بانتظار مذيعة البرنامج داخل الاستوديو ويفاجئ بقطع النور بوجود شخص يرتدي قناع رعب ويرد بيكا علي الموقف بطريقة كوميدية.


و تبدأ أولي فقرات الحلقة بخلافه مع مطرب بنت الجيران ولغبطيطا مع عمر كمال وتحدث عن مدي الصراع بينهم وتصغير عمر له وأنه رد عليه بفيديو علي السوشيال ميديا.


وفي نهايته ختم بيكا: "مع السلامة يا أصحاب مزيفة "وفتح بيكا لأول مرة قلبه وحكي معاناته مع المرض الذي عاني منه لمدة 3سنوات في الجهاز الهضمي.

ومن الفقرة الأولي للفقرة الثانية مع بيكا وظهور( أبو ليلة) معاه ضيف ثاني فالحلقة ومزيد من الضحك والهزار مع المذيعة وغناء حمو وأبو ليلة ورقصهم علي اغنية "أنتي معلمة" ويختتم الحلقة "أنا بيكا ماي لاڤ الفانز".

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