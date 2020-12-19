بعد فوزه في الدير جيست 2020.. محمود عبد الغني يوجه رسالة لطاقم عمل فيلم "صاحب المقام"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

فاز الفنان محمود عبد الغني ، بجائزة أفضل ممثل لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهوره له، وظهر محمود بإطلالة جذابة، فإرتدى بدلة رصاصية اللون، وتميزت إطلالته بالأناقة.


ونشر محمود عبد الغني صورته أثناء تكريمه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" وعلق محمود عبد المغنى قائلا: "الحمد لله جائزة الجمهور من دير جيست .. عن فيلم صاحب المقام .. شكرا العبقرى ماندو العدل شكرا المنتج الجرئ احمد السبكى شكرا أستاذ إبراهيم عيسي صاحب المقام... دير جيست" .

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.




أخبار تهمك

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ أقل من ساعتين

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بتروسبورت يرد على طلب الزمالك بشأن مباراة الغزالة التشادي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:00 م

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

02:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان