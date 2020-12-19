بعد فوزه في الدير جيست 2020.. محمود عبد الغني يوجه رسالة لطاقم عمل فيلم "صاحب المقام"

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فاز الفنان محمود عبد الغني ، بجائزة أفضل ممثل لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهوره له، وظهر محمود بإطلالة جذابة، فإرتدى بدلة رصاصية اللون، وتميزت إطلالته بالأناقة.





ونشر محمود عبد الغني صورته أثناء تكريمه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" وعلق محمود عبد المغنى قائلا: "الحمد لله جائزة الجمهور من دير جيست .. عن فيلم صاحب المقام .. شكرا العبقرى ماندو العدل شكرا المنتج الجرئ احمد السبكى شكرا أستاذ إبراهيم عيسي صاحب المقام... دير جيست" .



وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.



وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.









