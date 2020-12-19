زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حقيقة التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال زيدان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيبار المقرر إقامتها غدا: "أنا سعيدٌ بهؤلاء اللاعبين، بالطبع قد تحدث العديد من الأمور حتى نهاية يناير، ولكنني أمتلك أفضل اللاعبين وأُريد الاعتماد عليهم".





وتابع: "بنزيما؟ لقد أصبح ناضجًا، كان دائمًا ما يتمتع بالجودة، فقد كان يبرز بأسلوب لعبه، ولكنه الآن يظهر بأهدافه".





وواصل: "مباراة الغد مهمة جدًّا، هناك انطباع بأنها ستكون مباراة سهلة ولكن الأمر ليس كذلك، سنخوض مباراة صعبة للغاية وعلينا تقديم أفضل نسخة لدينا".





وأضاف: "هازارد؟ لقد تعافى بشكلٍ جيد، إنه لأمرٌ مخزٍ بأن يمر بتلك اللحظات الصعبة، لم يحدث له شيء مثل هذا من قبل، حيث كان يلعب بانتظام دائمًا، والآن عليه أن يتقبل ذلك".





واختتم: "ما نريده هو أن يكون مرتاح البال وأن يكون صبورًا، نحن بحاجة إليه ونريده في الفريق، ولكننا لا نريد الاستعجال".



