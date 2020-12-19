زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:59 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حقيقة التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال زيدان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيبار المقرر إقامتها غدا: "أنا سعيدٌ بهؤلاء اللاعبين، بالطبع قد تحدث العديد من الأمور حتى نهاية يناير، ولكنني أمتلك أفضل اللاعبين وأُريد الاعتماد عليهم".

وتابع: "بنزيما؟ لقد أصبح ناضجًا، كان دائمًا ما يتمتع بالجودة، فقد كان يبرز بأسلوب لعبه، ولكنه الآن يظهر بأهدافه".

وواصل: "مباراة الغد مهمة جدًّا، هناك انطباع بأنها ستكون مباراة سهلة ولكن الأمر ليس كذلك، سنخوض مباراة صعبة للغاية وعلينا تقديم أفضل نسخة لدينا".

وأضاف: "هازارد؟ لقد تعافى بشكلٍ جيد، إنه لأمرٌ مخزٍ بأن يمر بتلك اللحظات الصعبة، لم يحدث له شيء مثل هذا من قبل، حيث كان يلعب بانتظام دائمًا، والآن عليه أن يتقبل ذلك".

واختتم: "ما نريده هو أن يكون مرتاح البال وأن يكون صبورًا، نحن بحاجة إليه ونريده في الفريق، ولكننا لا نريد الاستعجال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد الاخبار الرياضية اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعة و 20 دقيقة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

بتروسبورت يرد على طلب الزمالك بشأن مباراة الغزالة التشادي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعتين

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:00 م

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان