العراق يعلن تفكيك شبكة إرهابية شمال بغداد

فكك جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، شبكة إرهابية واعتقال 5 من عناصرها في عملية أمنية شمال بغداد.

وأصدر جهاز الأمن الوطني، بيانًا ذكر فيه أنه شرع في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية "رعد الليل" التي اتسمت بالدقة الاحترافية العالية وتمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين.

وقال جهاز الأمن الوطن العراقي، أن العملية" أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، العاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية، إذ تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض وفق مذكرات قضائية على خمسة عناصر في قضاء الطارمية تولوا مناصب /شرعي المفرزة، وآمر المفرزة، والناقل ، ومسؤول الدعم اللوجستي، وجنديان.

ولفت جهاز الأمن العراقي، إلى تم تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتسعى القوات العراقية العسكرية والأمنية والحشد الشعبي وأجهزتها الاستخبارية إلى تتبع الخلايا الإرهابية النائمة في البلاد لملاحقتها والقضاء عليها من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.