مصطفي درويش يخوض أول بطولة مطلقة.. التفاصيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلن الفنان مصطفى درويش، عن تقديمة لأول بطولة مطلقة له من خلال عمل سينمائي، تعاقد عليه خلال الأيام الماضية.


ونشر درويش منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الحمد لله اول بطوله سينمائيه ليا باذن الله هتشوفو حاجه عظمه واوعدكم بتحقيق نجاح كبير 🙏🔥🔥معانا يارب 🙏💪".



كما حرص الفنان عصام السقا، على تهنئة صديقة بهذا الخطوة، معلقا "ربنا يكرمك ويوفقك دايما".


ليرد عليه مصطفي درويش قائلا جاهز 💪 يلا بينا نكسر القواعد والكوكب 👏" ومن الواضح بأن عصام السقا، سيشارك معاه في هذا العمل.


يشار إلي أن أخر أعمال الفنان مصطفي درويش، مسلسل ربع قيراط" مع الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي حقق نجاح كبير.

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