السيسي: نواصل بذل الجهود لإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزيري الخارجية الأردني والفلسطيني.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسية المصرية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وشدد الرئيس، على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بتروسبورت يرد على طلب الزمالك بشأن مباراة الغزالة التشادي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعتين

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

منذ نصف ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:00 م

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان