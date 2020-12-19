السيسي: نواصل بذل الجهود لإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزيري الخارجية الأردني والفلسطيني.





وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسية المصرية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



