تحذير عاجل من الحكومة الصومالية إلى كينيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:33 م
الصومال
الصومال
وكالات
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أصدرت الحكومة الاتحادية في الصومال، بيانًا اليوم السبت، حذرت فيه كينيا من مغبة التعبئة العسكرية في مدينة مانديرا الحدودية من خلال تسليح جماعة متمردة استضافتها بشكل غير قانوني من أجل زعزعة الاستقرار داخل الصومال.

 

وأشارت الحكومة الصومالية، إلى أنها تتابع عن كثب تحركات التعبئة العسكرية في مانديرا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

 

وقال البيان إن الحكومة الاتحادية علمت بقيام القوات الكينية بنشر أسلحة ومليشيات في المدينة من أجل شن هجمات على قواعد الجيش الوطني الصومالي في مدينة بلد حواء.

 

وكانت الحكومة الصومالية، حذرت نظيرتها الكينية من "مغبة الأفعال التي تقوض الأمن العام لمنطقة القرن الأفريقي، وتكرر مجدداً أن تعيد كينيا النظر في تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للصومال والذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة".

 

وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية ستتخذ "كافة الخطوت اللازمة لضمان استقلالها السياسي وسلامتة أراضيها وحماية كرامة وشرف شعب جمهورية الصومال الفيدرالية".

وأعلنت الحكومة الصومالية، يوم الثلاثاء الماضي "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا ردا على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا".

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