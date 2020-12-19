أحمد شيبه وعمر كمال في حفل غنائي ليلة رأس السنة



ويقدم كل منهم مجموعة كبيرة من الأغاني لجميع الحاضرين ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.



أحمد شيبه وعمر كمال في حفل غنائي ليلة رأس السنةيستعد النجم أحمد شيبه، لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الموافق 31 من ديسمبر الحالي بنادي الحرس الجمهوري.ويشارك شيبه، في الحفل عمر كمال ورضال البحراوي، وحماده مجدي، ومن المفترض أن يبدء الحفل في تمام الثامنة مساءً.