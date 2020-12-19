موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره غزالة بطل تشاد، يوم الأربعاء 23 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وواجه نادي الزمالك فريق غزالة بطل تشاد من قبل، في عام 2013، ونجح في الفوز بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء.


واتفق الزمالك مع مسؤولي نادي غزالة على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر، على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف سفر الفريق التشادي وإقامته في مصر لحين خوض المباراتين.


ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين بالإضافة إلى كيبينحو نومبي حكم رابع.

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