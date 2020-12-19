موقف نيمار من قمة ليل في الدوري الفرنسي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إتضحت الرؤية بصورة كبيرة فيما يخص مشاركة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في مواجهة ليل غداً الأحد لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.


وأكدت صحيفة ليكيب أن نيمار سيواصل الغياب بسبب كدمة في عظام الكاحل، حيث لم يتعاف بعد، من الإصابة التي تعرض لها أمام أولمبيك ليون الأسبوع الماضي.


في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة بأن نيمار من المتوقع أن يغيب عن المشاركة في المباريات حتى الشهر القادم لينضم إلى قائمة الغيابات المتمثلة في ديالو وسارابيا وإيكاردي.

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نيمار مباريات الجولة السادسة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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