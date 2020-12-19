بوسي تغازل جمعورها بإطلالة أنيقة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة بوسي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"


وكانت في الصورة ترتدي بلوزة سوداء اللون، وشعرها منسدل على كتفيها، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

تستعد الفنانة بوسي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، يوم 24 ديسمبر الجاري، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمناسبة الكريسماس.

ومن المقرر أن تقدم بوسي خلال الحفل مجموعة من أغانيها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفضل شاكر.

وفي سياق آخر، طرحت بوسي مؤخرًا أغنية جديدة حملت اسم "أنا الدنيا"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس، ومن إنتاج حمدي بدر.

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