ازالة 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركزي مطاي وبني مزار بالمنيا







من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 4 حالات بناء علي أراضي زراعية بقرية منبال.



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 4 حالات بناء مخالف وعلى أراضي زراعية بقرية أبطوجة التابعة لمجلس قروي شلقام، جاءت ما بين حالتي مباني مخالفة للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ علي أرض زراعية بمساحة 24 سهم، وحالة بناء أرض زراعية بمساحة ١ قيراط، وأخري علي مساحة 200 متر مربع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.







وعلى جانب اخر حررت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، 230 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، حيث شملت الحملة رفع الاشغالات وتنفيذ ازالات ادارية وتحرير محاضر للنظافة، وذلك بهدف تحقيق الانضباط داخل الشوارع والاحياء الداخلية للمركز، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية ورصد المخالفات، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال رفع جميع تراكمات القمامة، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



من جانبه، اوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 230 مخالفة منها 60 محضر تعد على حرم الطريق، تنفيذ 150 ازالة ادارية، 20 محضر نظافة، مضيفًا انه يتم تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة من خلال المتابعة الميدانية بهدف القضاء على التجمعات داخل الاسواق لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



وفي نفس السياق، تابع رئيس المركز، أعمال تسوية وتمهيد طريق قري الغروب بالمركز، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة واجراء اعمال التمهيد والتسوية لكافة الطرق، لرفع المستوي الخدمي للمواطنين



تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.