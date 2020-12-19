ازالة 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركزي مطاي وبني مزار بالمنيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.


من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 4 حالات بناء علي أراضي زراعية بقرية منبال.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 4 حالات بناء مخالف وعلى أراضي زراعية بقرية أبطوجة التابعة لمجلس قروي شلقام، جاءت ما بين حالتي مباني مخالفة للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ علي أرض زراعية بمساحة 24 سهم، وحالة بناء أرض زراعية بمساحة ١ قيراط، وأخري علي مساحة 200 متر مربع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وعلى جانب اخر حررت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، 230 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، حيث شملت الحملة رفع الاشغالات وتنفيذ ازالات ادارية وتحرير محاضر للنظافة، وذلك بهدف تحقيق الانضباط داخل الشوارع والاحياء الداخلية للمركز، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية ورصد المخالفات، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال رفع جميع تراكمات القمامة، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، اوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 230 مخالفة منها 60 محضر تعد على حرم الطريق، تنفيذ 150 ازالة ادارية، 20 محضر نظافة، مضيفًا انه يتم تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة من خلال المتابعة الميدانية بهدف القضاء على التجمعات داخل الاسواق لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، تابع رئيس المركز، أعمال تسوية وتمهيد طريق قري الغروب بالمركز، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة واجراء اعمال التمهيد والتسوية لكافة الطرق، لرفع المستوي الخدمي للمواطنين

أخبار تهمك

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

بتروسبورت يرد على طلب الزمالك بشأن مباراة الغزالة التشادي

منذ نصف ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:00 م

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان