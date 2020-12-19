مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

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لقي 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل بآخري ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثث لمستشفيات ملوي العام وديرمواس المركزي



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إحطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول كل من رمضان أدريس محمد 43 سنه ومقيم مدينة نصر مندوب مبيعات ومايكل عواد فريد زكي 20 سنه دير البرشا وعلاء شعبان محمد مصطفي 32 سنه ومقيم قرية جلال باشا الغربية التابعة لمركز ملوي جثث هامدة أثر وقوع حادث تصادم



تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في الوصلة المؤدية لقرية البرشا بمركز ملوي بسبب أرتفاع الشبورة بالطريق وضعف الرؤية وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص تم نقل ثلاثة جثث لمستشفي ملوي العام بينما تم نقل الجثث الثلاثة الآخري لمستشفي ديرمواس المركز



تحرر عن الحادث المحضر اللازم وقامت إدارة المرور برفع السيارتين وتسيير حركة المرور بالطريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وعلى جانب اخر لقى موظف بالمعاش مصرعة اثر اطلاق النار عليه أخذا بالقارة بإحدى قرى مركز ملوى



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا يفيد بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول ع م ي 62 سنه موظف بالتربية والتعليم بالمعاش ومقيم بمدينة ملوي جثة هامدة ومصاب بعدة طلقات نارية



وبانتقال أجهزة الأمن بقيادة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا والمقدم خالد شحاتة وكيل الفرع أفادت التحريات الأولية أن المجني عليه ينتمي لعائلة الكتع بقرية الريرمون والتي توجد بينها وبين عائلة الصيفة خلافات ثأرية بعد مقتل م م من عائلة الصيفة وأتهم بقتله بعض من أفراد عائلة الكتع وتم إلقاء القبض علي 7 أفراد من عائلة الكتع خلال شهر أكتوبر الماضي وعلي أثر ذلك قام عدد من أفراد عائلة الصيفة بترصد المجني عليه وأطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية أخذا بالثأر مما أسفر عن سقوطه صريعا في الحال

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم فرض كردون أمني حول منازل أفراد العائلتين

قررت النيابه العامة بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا أنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة

