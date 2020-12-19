الحب في مواجهة السلطة والمال.. في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" يومياً علىMBC مصر2









القاهرة، 19 ديسمبر 2020: ضمن سياق درامي يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، يجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" الذي يبدأ عرضه "غداً" على MBC مصر2، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر. وتدور فكرة المُسلسل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثاً شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طوراً. وتأتي الشارة الغنائية التي تقدمها شيرين عبد الوهاب لتضيف طابعاً خاصاً على المسلسل.













قصي خولي: أقدم شخصية جديدة بحثتُ عنها طويلاً.

















يبدي قصي خولي سعادته بهذه التجربة معتبراً أن الجمهور سيشاهد عمل درامي مميز . ويضيف خولي: "أقدم دوراً جديداً عليّ في مسيرتي المهنية، ألتقي خلاله مع مجموعة من النجوم المتألّقين الذين يعطون أدوارهم حقّها من صميم قلوبهم، ما يمنح العمل مزيداً من التألّق". حول انطباعه عن العمل لدى قراءة النص قال خولي: "كنت أبحث عن عملٍ أطلّ من خلاله على الجمهور بشكل جديد لا يشبه ما قدمته في السنوات الأخيرة.. وكان ذلك بمثابة تحدٍّ لي، إلى أن عثرتُ على هذا النص الذي كتبته إيمان السعيد بكثير من الإبداع. لذا أعد الجمهور بتقديم دور جديد يحمل قراءة جديدة لشخصية مختلفة ومميزة".

















نادين نجيم.. امرأة مثالية تجمع البراءة وقوة الشخصية













"تبدأ القصة بحادثة تجبر الشخصيات على اتخاذ قرارات مفصلية في حياتهم" هكذا تصف نادين نسيب نجيم قصة العمل، وتوضح:"كوننا ثلاث شخصيات، رجلان وامرأة، سيعتقد الجمهور أن ثمة صراعاً يخوضه رجلان على قلب امرأة واحدة، غير أن الواقع يتضمّن تفاصيل مختلفة ستُكشف تباعاً في سياق الأحداث." وتتابع نجيم: ".. حتى بالنسبة لقصة الحب التي تجمع بيان - وهو اسم الشخصية التي أؤديها - وغمار (قصي خولي) نجد أنها قصة غريبة من نوعها، وعندما يدخل جاد (معتصم النهار) الأحداث، سيتخذ المسار الدرامي للعمل منحىً آخر". وحول شخصيتها في العمل، تقول نجيم: "شخصية "بيان" جديدة عليّ وتحمل طابعاً إنسانياً يجعلها أقرب من الناس، لذا سيحبها المشاهدون حتماً، فالمشاهد بحاجة لأن يرى مثل تلك النماذج في حياته. ألعب دور الإنسانة التي تجمع البراءة والطيبة مع قوة الشخصية، فنراها تواجه مشكلاتها بشجاعة وصدق، في ظل واقع عملها السياسي الذي دخلته بهدف خدمة الناس والمجتمع".

















وفيما تتوقف نجيم عند الكيمياء الموجودة بقوة بين الممثلين في العمل، توضح قائلةً: "هناك تفاهم وانسجام واضحيْن بين الممثلين، والنص الجميل الذي كتبته إيمان السعيد وهو يتميز بجمالية خاصة إضافةً إلى تطور أحداثه بشكل تشويقي ومنطقي، وهو أشبه بالوثائقي إلى حدٍّ ما في طريقة تنفيذه وإخراجه وتصويره على يد المخرج فيليب أسمر الذي ألتقيه اليوم مجدداً بعدما كانت بدايتنا معاً قبل عشر سنوات تقريباً". وتختم نجيم: "أعِدُ من ينتظرون المسلسل بعملٍ متميز من جميع النواحي، كما أن المقدّمة الغنائية التي غنتها بإبداع النجمة شيرين عبد الوهاب تحمل الكثير من الشجن والجمال والتميّز.

















معتصم النهار... صاحب مواقف نبيلة ولكن!













يتحدث معتصم النهار عن العمل والشخصية التي يلعبها: "أقدّم شخصية جاد، وهو صديق غمار (قصي خولي) المقرّب، بل هما أكثر من أخوة إن جاز التعبير، لذا سيكون بمثابة عراب قصة الحب التي تجمع صديقه بـ بيان، والتي ستتكلّل بالزواج". ويضيف: "نكتشف في سياق الحلقات أن جاد هو صاحب مواقف نبيلة وصلبة تجعل من غمار يثق به ثقة تامة،، غير أن شخصية جاد تشهد تطوّراً في سياق الأحداث والقالب الدرامي، لنشهد لاحقاً مزيجاً من الأكشن والرومانسية والغموض".

















يجمع مُسلسل "خمسة ونص" كل من نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.















