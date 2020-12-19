بأداء رائع نداء شرارة تغني "أنا مش زعلان" للعسيلي"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نداء شرارة فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"


وكانت في الفيديو تغني داخل سيارة، اغنية العسيلي "أنا مش زعلان" ، وعلقت على الفيديو قائلة :"أوقات بيبان إن الكسبان خسران..ومع الأيام حد بيرجع بجراح" .

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان "شروط" بالتعاون مع شركة JMR ووتري، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.


يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.


ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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