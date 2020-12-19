قمة الأردن وفلسطين ومصر.. 5 رسائل هامة لوزير الخارجية

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عدة رسائل أدلى بها سامح شكري وزير الخارجية، خلال الساعات الأخيرة، وذلك أثناء مشاركته بجلسة مباحثات ثلاثية بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين فى قصر التحرير، للتشاور حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة واخر المستجدات الراهنة.



دعوة إلى المجتمع الدولي

وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تدعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته فيما يخص القضية الفلسطينية فى ظل وجود اجماع دولى لدعم العملية التفاوضية استنادا للشرعية الدولية، مؤكدا على أهمية إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة بعيدا عن الصراع وفى اطار مقررات الشرعية الدولية.



السلام بإقامة الدولة الفلسطينية

ولافت وزير الخارجية إلى أن القاهرة تعمل مع كافة الشركاء لإيجاد المناخ الملائم ومنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات أحادية لا تؤدى لإجراءات بناء الثقة، مشيرا إلى أن السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق بشكل كامل إلا بالتسوية التى تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.



نسعى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

وأضاف أن كافة التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية فى القضية الفلسطينية تسعى لإنفاذ حل الدولتين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تحركات عبر تعاون مع الرباعية الدولية والشركاء الدوليين لاستئناف العملية السلمية بين فلسطين وإسرائيل، لتحقيق ما نصبو إليه فى القضية ال فلسطينية، متابعا: "نسعى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".



السيسي يهتم بالقضية الفلسطينية

وأشار وزير الخارجية، إلى إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، لوزيرا خارجية الأردن وفلسطين بالقاهرة، يأتى فى إطار اهتمامه بالقضية الفلسطينية، كما أن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وتنسيقه المستمر واللقاءات التى تجمعه بالعاهل الأردنى، تؤكد اهتمامه بالقضية.



جهود لتهيئة الأجواء للمفاوضات

وأوضح أن الاجتماع مع وزيرى خارجية الأردن وفلسطين يأتى لبحث الأوضاع في القضية الفلسطينية، وأن المشاورات تجرى لكسر الجمود فى العملية السلام، وأن الهدف الأسمى هو التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، كما أن هناك تنسيق لاستضافة اجتماع في صيغة ميونيخ خلال الفترة المقبلة، وهناك جهود لتهيئة الأجواء للمفاوضات.







