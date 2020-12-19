عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل. 

ووجه الرئيس، ببلورة المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

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