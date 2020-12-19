موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سونيديب بملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، وذلك في إطار الدور الثاني، من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ولعب الأهلي مباراتين حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز، تمكن من الفوز على نادي مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.


ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه، والذي توج به منذ أسابيع قليلة، بعد الفوز على غريمة التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سونيديب يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، في أمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.


وتذاع مباريات الدور الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

أخبار تهمك

بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الدوري

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 8 ساعات

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 3 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد سامي ينافس موسيماني على تحقيق رقم مميز في الدوري

منذ 36 دقيقة

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ أقل من ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:48 م

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:00 م

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

02:29 م

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان