موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سونيديب بملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، وذلك في إطار الدور الثاني، من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.









ولعب الأهلي مباراتين حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز، تمكن من الفوز على نادي مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.









ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه، والذي توج به منذ أسابيع قليلة، بعد الفوز على غريمة التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف.









ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سونيديب يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، في أمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.









وتذاع مباريات الدور الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.



