نيمار يتضامن مع طفل برازيلي تعرض للعنصرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:00 م
نيمار
نيمار
وكالات
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ندد مهاجم باريس سان جيرمان نيمار، بالواقعة التي حدثت ضد طفل برازيلي يبلغ من العمر 11 عاماً تعرض لمضايقة عنصرية أثناء إحدى بطولات كرة القدم، واستنكر ما تعرض له بالبكاء الشديد الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال نجم المنتخب البرازيلي في مقطع فيديو: "رأيت أنك مررت بموقف غير سار ومحزن تماماً، للأسف، مررنا بهذه الأنواع من الأمور التي لم تعد مناسبة لهذا الزمن، أتمنى أن تتحلى بالقوة، والكثير من النور والحب".

وانتشرت قصة لويز إدواردو، لاعب أكاديمية أوبرلانديا، على نطاق واسع عبر الإنترنت والصحافة البرازيلية منذ يوم الخميس.

وحدثت الواقعة يوم الأربعاء، أثناء مباراة أمام معهد "SET" أقيمت في بلدية كالداس نوفاس (وسط)، في إطار بطولة للأطفال.

وفي نهاية المباراة، غادر لويس إدواردو الملعب وبدأ على الفور في البكاء بشكل هستيري، الأمر الذي لفت انتباه بعض الآباء الذين توجهوا إليه ليعرفوا ماذا يحدث، وأخبرهم الصبي أن مدرب الفريق المنافس، لاسارو كيانا، خاطبه بعبارات عنصرية.

وروى الطفل دون أن يتوقف عن البكاء "قال الرجل 'احجزوا الأسود هناك!' وهناك انتظرت حتى النهاية لأتحدث مع والديّ. لقد قالها كثيراً".

وأصدر النادي مقطع الفيديو الذي يحتوي على شهادة الصبي عبر حسابه على إنستغرام، وذكر أنه تقدم بشكوى في مركز الشرطة، ووصف ما حدث بأنه "عمل مؤسف يزيد من تلطيخ صورة كرة القدم".

وقرر منظمو المسابقة الإيقاف المؤقت لمدرب الفريق المنافس الذي نفى الجمعة هذه الاتهامات وأعلن أنه "فوجئ" بتورطه في القضية، وقال: "لا أحد لديه دليل.. ولم يسجل أحد أي شيء".

وطالب نيمار، الذي كان قد ندد في سبتمبر  الماضي، بتعليقات عنصرية ضده من جانب مدافع مارسيليا، الإسباني ألفارو غونزاليس، الطفل لويس إدواردو بعدم "الاستسلام" من لعب كرة القدم.

وقال: "حول ذلك إلى قوة وتدريب وتفاني، حوله إلى حب لما تفعله وحب تجاه والديك وأسرتك والجميع، بلا عرق ولا لون، أتمنى لك النجاح، أنا معك، وأهدي لك عناقاً".

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