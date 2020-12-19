وزير الخارجية الفلسطيني: استمعنا إلى رؤية السيسي لحل قضية بلادنا (فيديو)

عبر رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، عن سعدته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، قائلا: استمعنا لتوجيهاته وملاحظاته الهامة فيما يتعلق برؤيته ودعم مصر للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن استقبال السيسي لهم تأكيد على استمرار مصر في دعمها للقضية الفلسطينية.





وأضاف "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والأردني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن اجتماعه مع نظيريه المصري والأردني هام جدًا، ويُعد استكمال للتشاور والتوافق والاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية، منوهًا بأن التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين، نقطة ارتكاز تؤسس لانطلاقة على مستوى عربي ومنه للمستوى الدولي نحو تحقيق أهداف فلسطين، والتعاطي مع الإدارة الأمريكية الجديدة.





وتابع وزير خارجية فلسطين، أنه يجب أن يكون لدينا الجاهزية الكاملة كفلسطين وعرب للتعاطي مع الظروف الجديدة، والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفًا سنستمر في التنسيق الثلاثي للتوصل لتفاهم عربي دولي لحل القضية الفلسطينية.





وشدد "المالكي"، على أن إسرائيل قدمت ولأول مرة رسالة تؤكد التزامها بما تم توقيعه من اتفاقيات مع الجانب الفلسطيني، معقبًا: "لا يجب أن نغفل واقع التطبيع العربي وانعكاساته وطبيعة العلاقات العربية العربية"، مؤكدًا على أهمية المصالحة الفلسطينية والدور المحوري التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر من أجل انهاء هذا الملف، والوصول لرؤية فلسطينية موحدة.



