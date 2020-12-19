رئيس جامعة الإسكندرية: نولي أهمية خاصة للتحول الرقمي في العملية التعليمية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أشار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن التحول الرقمي يتطلب تغيير المكونات الأساسية في بيئة العمل ويعزز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والمشاركة بين عناصر المجتمع المختلفة عبر الحلول الالكترونية، مما يسهم فى رفع معدلات النمو وتسهيل بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف قنصوه أن جامعة الإسكندرية تولى أهمية خاصة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية وكانت من أول الجامعات فى تطبيق التحول الرقمي داخل كلياتها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد وأن شعار الجامعة فى المرحلة القادمة هى جامعة ذكية محوكمة مستدامة ذات تنافسية عالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح "المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى حياتنا"، والذى تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ويعقد أونلاين تحت عنوان: "التحول الرقمي في وقت الأزمات – Digital Transformation in Times of Crisis “، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر 2020.

شارك فى فاعليات المؤتمر الدكتور محمد عبد العظيم القائم بعمل كلية التجارة والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الاسبق والدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة والسادة الوكلاء واعضاء هيئة التدريس.

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