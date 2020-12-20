وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية رؤية وطنية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
دينا حسن- محمد رجب
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قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية وأسلوب حياة، والدولة المصرية أدركت أهمية التغيرات المحيطة، لذا أطلقت استراتيجية مصر الرقمية وهي رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة ومجتمع رقمي تفاعلي واقتصاد رقمي وجهاز إداري كفؤ وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح "المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا"، والذي تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ويعقد "أونلاين" تحت عنوان: "التحول الرقمي في وقت الأزمات – Digital Transformation in Times of Crisis"، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر 2020.

وأشار "طلعت"، في كلمته التي إلقتها المهندسة غادة لبيب فى كلمتها نيابة عنه أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد في الفترة الأخيرة أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة، وصل إلى 16% وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%.

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