وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية رؤية وطنية

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية وأسلوب حياة، والدولة المصرية أدركت أهمية التغيرات المحيطة، لذا أطلقت استراتيجية مصر الرقمية وهي رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة ومجتمع رقمي تفاعلي واقتصاد رقمي وجهاز إداري كفؤ وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.





جاء ذلك خلال افتتاح "المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا"، والذي تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ويعقد "أونلاين" تحت عنوان: "التحول الرقمي في وقت الأزمات – Digital Transformation in Times of Crisis"، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر 2020.



