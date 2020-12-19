مصرع طفلة سقط عليها حائط بالمنيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
لقيت، طفلة 5 سنوات مصرعها سقط عليها حائط أثناء هدم منزل في المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دير مواس جنوب المنيا، بمصرع الطفلة رؤية سلطان محمد، 5 سنوات، مقيمة بقرية جزيرة التل بمركز دير مواس، سقط عليها جزء من حائط منزل ملك الريدي على محمد، أثناء أعمال الهدم.

وتم نقل جثة الطفلة إلى مستشفي دير مواس العام، والقبض على صاحب العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ أقل من ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد سامي ينافس موسيماني على تحقيق رقم مميز في الدوري

منذ 34 دقيقة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الدوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:48 م

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:00 م

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

11:06 ص

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان