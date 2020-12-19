مصرع طفلة سقط عليها حائط بالمنيا



وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دير مواس جنوب المنيا، بمصرع الطفلة رؤية سلطان محمد، 5 سنوات، مقيمة بقرية جزيرة التل بمركز دير مواس، سقط عليها جزء من حائط منزل ملك الريدي على محمد، أثناء أعمال الهدم.



وتم نقل جثة الطفلة إلى مستشفي دير مواس العام، والقبض على صاحب العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.



لقيت، طفلة 5 سنوات مصرعها سقط عليها حائط أثناء هدم منزل في المنيا.