صلاح عبدالله يغازل جمهوره بصورة من احتفالية 50 سنة فن لمحمد صبحي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الفنان صلاح عبدالله عن سعادتها الكبيرة لتكريمه وحضوره احتفالية ٥٠ سنة فن أمس

ونشر صلاح عبدالله صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، برفقة مجموعة من النجوم منهم هاني ركزي ورامي وحيد ووفاء عامر والإعلامي وائل الإبراشي وطارق علام ، وعلق على الصورة وكتب : والبارحة كانت البهجة بعد احتفالية 50 سنة فن الرائعة لأستاذي محمد صبحي.

يشارك صلاح عبدالله حالياً في مسلسل"جمال الحريم" وهو مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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