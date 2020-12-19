كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فسر يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي الأسباب التي دفعته لعدم الزج بمهاجم الريدز محمد صلاح في التشكيلة الأساسية للريدز ضد كريستال بالاس وذلك لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.


وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" قبل انطلاق اللقاء: "صلاح موجود على دكة البدلاء، جميع اللاعبين خاضوا مباريات عديدة، يمكنه أن يدخل أرض الملعب ويحدث فارقا.. نحتاج جميع الشبان".


وعن المباراة، قال: "الفريقان يعيشان الوضع ذاته، اللعب أيام الأحد والأربعاء والسبت، لذلك ستكون مهمة صعبة.. بالاس يلعب بنظام مشابه لتوتنهام، يحبون الهجمات المضادة، لذلك علينا مواجهة هذا مجددا".

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