وزير التعليم العالي: سيكون هناك تحول رقمي بالكامل لكل الخدمات بالجامعات عام 2022

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية بدأت منذ ثلاثة سنوات فى التحول الرقمي من خلال مشروع ضخم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت تكلفته حوالى 5،7 مليار جنيه، واستطعنا فى ظل أزمة كوفيد 19 وبالتحديد فى 15 مارس 2020 ان نتحول رقميًا فى الدراسة الجامعية من خلال إدارة منظومة التعلم الإلكتروني ورفع المعلومات للمنصات التعليمية والإلكترونية، لانهاء المواد الدراسية المقررة بنجاح.





جاء ذلك خلال افتتاح "المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى حياتنا"، والذى تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ويعقد أونلاين تحت عنوان: "التحول الرقمي في وقت الأزمات – Digital Transformation in Times of Crisis “، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر 2020.





وتابع الوزير أن الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمتخصصين في الجامعات المصرية فى تحقيق مشروع التحول الرقمي بشكل كبير، موضحًا أن البداية كانت فى القطاع الصحي حيث تم عمل بنية أساسية رقمية فى مجال التقييم والقياس فى نظم الامتحانات، وقال: " أننا نستطيع فى نهاية 2021 تعميم منظومة الامتحانات المميكنة فى جميع التخصصات الأخرى".





وأضاف الوزير انه تم أيضا ربط المستشفيات الجامعية بشبكة من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعي، وأن عام 2022 سيكون هناك تحول رقمي بالكامل لكل الخدمات التى تقدم للجامعات المصرية.



