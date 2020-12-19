دير رئيس الملائكة ميخائيل يحتفل بانضمام راهب جديد

احتفل دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الاساس بنقادة اليوم بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير وكذلك سيامة اثنين من رهبان الدير في درجة القسيسية مع قبول طالب رهبنة تحت الاختبار الرهباني المقررة وذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم عقب انتهاء التسبحة وصلوات الرهبنة.





ترأس الصلاة الأنبا بيمن اسقف نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل ببرية الاساس والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى ومجمع رهبان الدير وعدد من كهنة الايبارشية





الرهبان الجدد هم: االراهب كاراس النقادي والقساوسة هم:

الراهب القس ميخائيل النقادي