بمكياج جريء.. نجلاء بدر تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نجلاء بدر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهر فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

يذكر أن نجلاء بدر عرض لها مؤخرا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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