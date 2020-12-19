بالصور.. جدة الطفل ضحية تعذيب والده بقليوب: ضربه عشان عايز يتعالج

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت نيابة مركز قليوب، إحالة الطفل ضحية تعذيب والده للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، إثر تعدي والده عليه بالضرب بواسطة كابل كهربائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط الأب.

وقالت جدة الطفل خلال التحقيقات إن والد الطفل اعتاد طيلة عمره على تعذيب أطفاله، مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتي، زوجته، على مدار 5 سنوات، حتى تم الطلاق، بل كان يعذبها أكثر من ذلك، ودون أي أسباب.

وأوضحت الجدة أن الطفل "أبو بكر"، وشقيقه "عثمان"، يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل، بطريقة ودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يماطل، وعندما ذهب إليه نجله "أبو بكر"، لمطالبته بمبلغ 300 جنيه، مقابل ثمن الكشف عند طبيب نفسي؛ ضربه ضربا مبرحا. 

وأشارت الجدة إلى أن الأطفال يعانون من تعب نفسي شديد، وخوف؛ بسبب ضرب الأب لهم، وأنها قامت بالكشف عليهم، فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي، لأنهم بحاجة إلى تأهيل؛ للخروج من تلك الحالة التي يعانون منها. 

وطالبت الجدة بحق الأطفال، مؤكدة أن والدهم يجب أن ينفق عليهم، بجانب حقهم فما تعرضوا عليه من ضرب وإهانة على يديه، في إطار قانوني عادل

وكان اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بلاغا من جده الطفل "أ. ا. ع" 13عاما بالصف الثاني الإعدادي، لقيام الطفل بمطالبة والده بإعطائه مصاريف الذهاب لطبيب للعلاج، فاستشاط الأب غيظا من طلب الطفل، وأجهز عليه بكابل كهربائي.
بالصور.. جدة الطفل ضحية تعذيب والده بقليوب: ضربه عشان عايز يتعالج
بالصور.. جدة الطفل ضحية تعذيب والده بقليوب: ضربه عشان عايز يتعالج
بالصور.. جدة الطفل ضحية تعذيب والده بقليوب: ضربه عشان عايز يتعالج
بالصور.. جدة الطفل ضحية تعذيب والده بقليوب: ضربه عشان عايز يتعالج
بالصور.. جدة الطفل ضحية تعذيب والده بقليوب: ضربه عشان عايز يتعالج
بالصور.. جدة الطفل ضحية تعذيب والده بقليوب: ضربه عشان عايز يتعالج

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