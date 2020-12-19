شكري يكشف تفاصيل لقاء السيسي بوزراء خارجية الأردن وفلسطين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، وزراء خارجية فلسطين والأردن، من منطلق اهتمامه بالقضية الفلسطينية، واتصالًا بلقائه الأخير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتنسيقه المستمر واللقاءات التي تجمعه مع العاهل الأردني. 

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفلسطيني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن جلسة المباحثات مع الرئيس السيسي، صباح اليوم تم خلالها تناول جميع الأبعاد المختلفة للقضية الفلسطينية، وتأكيد الدعم الكامل لمصر لإطار التنسيق الوثيق بين مصر والأردن وفلسطين، واستمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك على مستوى القيادات والوزراء، والسعي لإيجاد الأطر والمبادرات التي تقود نحو تحقيق ما نصبو إليه من حيث استئناف العملية السلمية والوصول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح وزير الخارجية، أن اجتماعه مع نظيريه الأردني والفلسطيني، يأتي في إطار السعي المستمر على التأكيد على ما تحوذ به القضية الفلسطينية من اهتمام بالغ، منوهًا بأن المباحثات مع نظيريه الأردني والفلسطيني ركزت على سبل كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السلمية، وكيفية توظيف الجهود الدولية والإقليمية الحالية لخدمة القضية الفلسطينية.

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