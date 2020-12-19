رامي جمال يغازل جمهوره بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل المطرب رامي جمال جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رامي بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدي بدلة باللون الكحلي ، وعلق على الصورة وكتب : أيامكم جميلة إن شاء الله.

وعلق أحد متابعيه علي الصورة منور يا نجم النجوم.

وفي سياق آخر كشف جمال، مؤخرا، عن نيته بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، ألا وهو الغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتعًا.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: "من التحديات اللى قررت خوضها أنى أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصرى صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".

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